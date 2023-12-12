МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин одобрил идею повышения планки по льготной ипотеке

Закон уточняет терминологию, используемую в законе "О газоснабжении в РФ", и закрепляет в нем принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям, категории которых определит правительство РФ. Это касается потребителей, в том числе вводящих в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющих производство продукции, выработку тепловой и электроэнергии.

Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для реализации инвестиционных газохимических проектов там, где для этого есть необходимые ресурсы, добычная база и развитая транспортная инфраструктура, или инвестиции в развитие этой инфраструктуры требуются незначительные, пояснял ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Новый закон также относит к полномочиям кабмина РФ утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. А региональные органы исполнительной власти будут утверждать графики перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графики частичного или полного ограничения подачи газа потребителям при аварии.

При этом "Газпром" будет определять необходимые объемы высвобождения газа по регионам при формировании таких графиков и принимать участие в газификации территорий РФ на основе системного подхода, предполагающего в том числе координацию научных, проектных, организационных, производственных и финансовых мероприятий (с указанием сроков их реализации и источников финансирования). Причем федеральные органы в области газоснабжения с 1 апреля 2024 года должны установить порядок подготовки таких графиков и их введения в действие.

Помимо этого, в Градостроительный кодекс вносятся изменения, которые позволят застройщику и техническому заказчику с 1 апреля 2024 года запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения). Это необходимо для прохождения ими экспертизы проектной документации и привлечения финансирования для проектов, в том числе в рамках программ газификации.

Новый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.