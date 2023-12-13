МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что София отменила акциз на транзит российского газа по своей территории по просьбе венгерской стороны, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. Отличие России от Европы не повод разрывать сотрудничество, заявил Орбан

Как сообщил Хаваши, во вторник состоялся телефонный разговор между Борисовым и Орбаном.

"В разговоре Бойко Борисов подтвердил, что достигнута межпартийная договоренность о том, что Болгария выполнит решительную просьбу Венгрии и отменит штрафной тариф на транспортировку газа, который представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности Венгрии", — приводит слова Хаваши агентство MTI.

Он также сообщил, что обсуждался также вопрос присоединения Болгарии к Шенгенской зоне, который, по словам Бойкова, имеет ключевое значение для страны.

"Бойко Борисов проинформировал премьер-министра Венгрии, что Болгария уже выполняет все условия для вхождения в Шенгенскую зону", — добавил Хаваши.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.