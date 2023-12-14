МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Евросоюза (ЕС) пока превышает 90%, а общий объем газа опустился ниже отметки в 100 миллиардов кубометров, при этом потребители в регионе второй день подряд увеличивают темпы отбора из "подземок", следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Болгария отменила акциз на транзит российского газа

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 12 декабря (завершились утром 13 декабря) составляет 90,09%, что на 10,5 процентного пункта (п. п.) больше, чем в среднем на эту дату в 2018-2022 годах, и на 2,7 п. п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 99,8 миллиарда кубометров. Это примерно на 13,1 миллиарда кубометров больше, чем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4,8 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 9,5 п. п. Европейские потребители более чем за месяц отобрали из "подземок" более 10,5 миллиарда кубометров газа. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,34 п. п., тогда как в предшествующие дни – на 0,32 п. п. и 0,2 п. п.

Страны ЕС подготовились к отопительному сезону, заполнив газохранилища до 99,63%. К сезону отбора страны Евросоюза перешли в ноябре, хотя затем ненадолго возвращались к нетто-закачке. Заполнить ПХГ странам ЕС помогли теплая погода, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и богатые запасы, сформированные в прошлом году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе отмечало, что высокий уровень заполненности газохранилищ в ЕС позволяет проявить осторожный оптимизм перед отопительным сезоном 2023-2024 годов. Однако ряд факторов, как предупреждают в энергетическом агентстве, может вновь вызвать "напряженность" на рынке. Среди возможных рисков МЭА называет холодную зиму, снижение поставок СПГ и сокращение поставок трубопроводного газа из России.

Европейская комиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, поскольку в зимний период могут покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС достиг целевого уровня в этом году в середине августа.