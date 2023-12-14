МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", скорее всего, взорвали либо США, либо кто-то с их подачи, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин. В Китае поддержали слова Путина о "Северных потоках"

Он отметил, что недополучение Европой газа является ее проблемой, причем там "пытались на нас свалить, что мы что-то не продаем".

"Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод "Ямал-Европа" в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток — 1" и частично "Северный поток — 2". Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал", — сказал он.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявлял РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

Путин отметил, что "Газпром" выполняет свои обязательства перед Европой.

"Газпром" выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит", — пояснил Путин.

Поставки по газотранспортной системе (ГТС) Украины — один из двух действующих маршрутов экспорта газа из России в другие европейские страны.

Украина с мая 2022 года прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

"Газпром" ранее в четверг сообщал, что подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через "Суджу" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 14 декабря. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.