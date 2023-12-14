МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские газовики могут расширить географию поставок сжиженного природного газа (СПГ) до Южной Кореи, Индии, Тайваня и Таиланда, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Нидерланды вновь начали закупать российский СПГ, сообщили СМИ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которые прошли в четверг, отметил, что Россия думает над дальнейшим расширением поставок энергоносителей в разные страны, в том числе в Китай. Также он сказал, что страна в вопросе поставок газа никогда ничего не делала и не собирается делать по политическим мотивам. Так, например, Япония, в отличие от европейских стран, не отказалась от российских энергоресурсов и продолжает их покупать, добавил президент.

Собеседник агентства отметил, что для трубопроводного газа перспективы значительного расширения поставок связаны с Китаем. Сейчас голубое топливо поступает туда по магистрали "Сила Сибири", которая в 2025 году выйдет на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров в год. Также Китай до 2027 года начнет ежегодно получать до 10 миллиардов кубометров по "дальневосточному" маршруту. Кроме того, продолжается обсуждение проекта "Сила Сибири 2" проектной мощностью 50 миллиардов кубометров в год.

"Строительство газопровода вряд ли начнется, пока стороны не подпишут контракт, и, судя по всему, камнем преткновения остается цена", — считает Миронюк.

В отношении экспортеров СПГ собеседник сохраняет "позитивный взгляд". Он ожидает рост производства сжиженного газа после запуска первой очереди завода "Новатэка" на Ямале "Арктик СПГ 2".

"География потребителей СПГ постоянно расширяется. Но приоритетными, помимо Китая, остаются ЕС и Япония, несмотря на риск отказа при введении новых санкций. Также чрезвычайно перспективно расширение поставок в Южную Корею, Индию, Тайвань, Таиланд. В долгосрочной же перспективе – Бразилия, Аргентина", — заключил эксперт из "БКС Мир инвестиций".