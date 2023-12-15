2023-12-15T10:57:48+03:00
2023-12-15T10:57:48+03:00
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2023
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"Газпром" оценил пользу от снижения цен на газ в Европе
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Даже снижение стоимости газа в Европе в 2023 году после рекордных цен 2022 года не будет способствовать стабилизации промышленного сектора в регионе, заявил заместитель начальника... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, экономика, промышленность, новости, газ, газпром, газ, европа, промышленность
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Даже снижение стоимости газа в Европе в 2023 году после рекордных цен 2022 года не будет способствовать стабилизации промышленного сектора в регионе, заявил заместитель начальника департамента — начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус.
"Эффект от своей недальновидной политики европейцы могут наблюдать уже прямо сейчас. Он проявляется, в частности, в деиндустриализации Европы. Даже снижение газовых цен на европейских торговых площадках в текущем году после рекордного 2022 года не способствует стабилизации промышленного сектора в регионе", — сказал он в ходе пленарной сессии международного форума "Газ России".
Более того, по словам Полоуса, в Европе продолжается сокращение производства в энергоемких отраслях. Крупные компании меняют инвестиционные планы и переводят производства в другие регионы — прежде всего в США.