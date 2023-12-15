МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Даже снижение стоимости газа в Европе в 2023 году после рекордных цен 2022 года не будет способствовать стабилизации промышленного сектора в регионе, заявил заместитель начальника департамента — начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус. "Газпром" и CNPC обсудили совместную работу на 2024 год

"Эффект от своей недальновидной политики европейцы могут наблюдать уже прямо сейчас. Он проявляется, в частности, в деиндустриализации Европы. Даже снижение газовых цен на европейских торговых площадках в текущем году после рекордного 2022 года не способствует стабилизации промышленного сектора в регионе", — сказал он в ходе пленарной сессии международного форума "Газ России".

Более того, по словам Полоуса, в Европе продолжается сокращение производства в энергоемких отраслях. Крупные компании меняют инвестиционные планы и переводят производства в другие регионы — прежде всего в США.