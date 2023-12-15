МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Перспективы поставок российского газа на европейский рынок могут остаться только при реализации Турецкого газового хаба, в остальном про ЕС можно забыть, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный. Путин назвал предположительных подрывников "Северных потоков"

"Про европейский рынок, бывший для отрасли основным источником дохода … последние три десятилетия, можно забыть по целому ряду причин. Это, очевидно, невозможность нормализации политических и экономических отношений между Россией и ЕС в среднесрочной перспективе. И явная деиндустриализация европейской экономики и намерение Европы продолжить реализацию радикальных низкоуглеродных сценариев", — сказал он, выступая на форуме "Газ России 2023".

"Определенные перспективы в этом направлении могут остаться в связи с реализацией проекта Турецкого газового хаба. Тем более что на первом этапе не требуется от нас серьезных материальных затрат в части инфраструктуры. Кроме того, у проекта есть значительный потенциал с точки зрения перспектив поставок через него продукции высоких переделов — голубого водорода, того же аммиака. При этом мы все понимаем, что заместить выпадающие объемы экспорта в ЕС в полной мере невозможно", — добавил Завальный.

В восточном направлении, по его словам, есть большие перспективы сотрудничества в газовой сфере между Россией и Китаем. Реализация совместных проектов позволит в значительной мере заместить по объемам потерю экспорта в западном направлении до 2030 года, сказал Завальный. Он отметил также, что в стоимостном выражении экспорт в восточном направлении, при сопоставимых объемах, скорее всего, будет существенно ниже из-за особенностей ценообразования на этом рынке.

В ближнем зарубежье депутат видит перспективы в связи с дополнительным экспортом в Узбекистан, запуском с 2025 года общего рынка газа ЕАЭС и возможными поставками газа в Азербайджан. Но, полагает он, прирост спроса на российское "голубое топливо" в этих регионах будет ограниченным, и, кроме того, эти рынки вряд ли можно назвать высокомаржинальными.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — президент РФ Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.