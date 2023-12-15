Завальный: перспективы поставок газа РФ в ЕС есть при реализации Турецкого хаба
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Перспективы поставок российского газа на европейский рынок могут остаться только при реализации Турецкого газового хаба, в остальном про ЕС можно забыть, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.
"Про европейский рынок, бывший для отрасли основным источником дохода … последние три десятилетия, можно забыть по целому ряду причин. Это, очевидно, невозможность нормализации политических и экономических отношений между Россией и ЕС в среднесрочной перспективе. И явная деиндустриализация европейской экономики и намерение Европы продолжить реализацию радикальных низкоуглеродных сценариев", — сказал он, выступая на форуме "Газ России 2023".
"Определенные перспективы в этом направлении могут остаться в связи с реализацией проекта Турецкого газового хаба. Тем более что на первом этапе не требуется от нас серьезных материальных затрат в части инфраструктуры. Кроме того, у проекта есть значительный потенциал с точки зрения перспектив поставок через него продукции высоких переделов — голубого водорода, того же аммиака. При этом мы все понимаем, что заместить выпадающие объемы экспорта в ЕС в полной мере невозможно", — добавил Завальный.
В восточном направлении, по его словам, есть большие перспективы сотрудничества в газовой сфере между Россией и Китаем. Реализация совместных проектов позволит в значительной мере заместить по объемам потерю экспорта в западном направлении до 2030 года, сказал Завальный. Он отметил также, что в стоимостном выражении экспорт в восточном направлении, при сопоставимых объемах, скорее всего, будет существенно ниже из-за особенностей ценообразования на этом рынке.
В ближнем зарубежье депутат видит перспективы в связи с дополнительным экспортом в Узбекистан, запуском с 2025 года общего рынка газа ЕАЭС и возможными поставками газа в Азербайджан. Но, полагает он, прирост спроса на российское "голубое топливо" в этих регионах будет ограниченным, и, кроме того, эти рынки вряд ли можно назвать высокомаржинальными.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — президент РФ Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
https://1prime.ru/gas/20231215/842576371.html