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2023
https://1prime.ru/gas/20231215/842577373.html
ФАС раскрыла объем реализованного на бирже в 2023 году газа
Газ
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Российские компании в январе-ноябре 2023 года реализовали на бирже 8,4 миллиарда кубометров газа, на фоне снижающейся доли "Газпрома" объемы независимых поставщиков, включая... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, газ, фас, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российские компании в январе-ноябре 2023 года реализовали на бирже 8,4 миллиарда кубометров газа, на фоне снижающейся доли "Газпрома" объемы независимых поставщиков, включая "Роснефть", выросли вдвое, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
"Мы наблюдаем, что за 11 месяцев 2023 года на бирже было реализовано 8,4 миллиарда кубометров газа. При этом объемы ПАО "Газпром" из года в год снижаются, но мы видим, что объемы независимых поставщиков газа на бирже увеличиваются. При этом, хотел бы сказать, что за 11 месяцев 2023 года они увеличились в два раза", — сказал он, выступая на форуме "Газ России 2023".
Королев добавил, что в текущем году большую часть прироста доли независимых поставщиков обеспечила "Роснефть". ФАС полагает, что доля независимых поставщиков продолжит расти.