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2023
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Эксперт назвал мировой рынок СПГ "хрупким"
Газ
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На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) "хрупкий баланс", и существуют факторы, препятствующие снижению цен, которые и в следующем году будут на относительно высоком... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, мир, энергетика, спг
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) "хрупкий баланс", и существуют факторы, препятствующие снижению цен, которые и в следующем году будут на относительно высоком уровне, заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"В основе того, что цены остаются достаточно высокими, лежит очень хрупкий баланс на мировом рынке СПГ. Формально дефицита нет, но по сути свободных мощностей, которые можно было использовать для покрытия дополнительного спроса, очень немного. Соответственно, если цены снизятся, тем самым стимулируя дополнительный спрос, скорее всего, предложение просто не справится", — сказал он во время пленарной сессии на международном форуме "Газ России".
И, по мнению эксперта, в следующем году ситуация "останется такой же напряженной. И это будет поддерживать цены на относительно высоком уровне".
Белогорьев также добавил, что сейчас наблюдается снижение поставок со стороны половины стран-производителей.