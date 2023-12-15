МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском рынке завершили торги пятницы снижением на 3,3%, до 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Уровень заполненности газохранилищ в ЕС опустился ниже 90 процентов

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 386,7 доллара (–1,9%), а завершили торги на уровне 381,1 доллара (-3,3%). Ценовой максимум составил 394,1 доллара (0%), минимум — 371,2 доллара (–5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 394,2 доллара за тысячу кубометров.

После одного дня роста цен в среду нисходящий тренд на европейском газовом рынке возобновился в четверг, отметили в пятничном обзоре эксперты Energi Danmark. "Общая фундаментальная "медвежья" ситуация сейчас заметно изменилась: сильное предложение, прогнозы теплой погоды и ограниченный спрос продолжают оказывать давление на рынок", — указали они.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца. Средние котировки в ноябре составили примерно 510 долларов.