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2023
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Глава "Србиягаза" назвал последствия потери газа из России для Европы
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Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя... ПРАЙМ, 16.12.2023
энергетика, новости, газ, европа, газ, сербия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЛГРАД, 16 дек — ПРАЙМ. Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
"Энергетический кризис поставлен под контроль, но цены уже не вернутся на прежний уровень. В Европе стагфляция, это значит снижение ВВП и инфляция. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа – американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР", — заявил глава госкомпании.
По его словам, производства в США будут обеспечиваться американским газом, в Китае – российским.
"Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС", — указал Баятович.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.