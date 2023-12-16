БЕЛГРАД, 16 дек — ПРАЙМ. Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. В Госдуме рассказали о перспективах поставок российского газа в Европу

"Энергетический кризис поставлен под контроль, но цены уже не вернутся на прежний уровень. В Европе стагфляция, это значит снижение ВВП и инфляция. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа – американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР", — заявил глава госкомпании.

По его словам, производства в США будут обеспечиваться американским газом, в Китае – российским.

"Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС", — указал Баятович.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.