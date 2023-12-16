БЕЛГРАД, 16 дек — ПРАЙМ. Сербия хочет увеличить объемы поставок газа из России и подземных хранилищ газа (ПХГ), рассчитывает в этом на сотрудничество с "Газпромом", заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Глава "Србиягаза" назвал последствия потери газа из России для Европы

"Мы хотим увеличить объем покупаемого в России газа, сейчас это единственный доступный газ", — заявил глава госкомпании.

По его данным, расширенный ПХГ "Банатски-Двор", а также планируемые ПХГ "Честерег", "Српски-Итебей" и другие позволят обеспечить Сербии в будущем хранение 2,5-3 миллиардов кубических метров газа.

"Ожидается рост потребления газа в Сербии, который сейчас уже превышает три миллиарда кубометров в год, а особенно если построим газовые теплоэлектростанции, в чем хотим сотрудничать с "Газпромом", — подчеркнул Баятович.

Он также сообщил, что поставки газа из России на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров.

"Мы ранее договорились с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два, затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ самым дешевым в Европе, в настоящее время — около 300 долларов за 1 тысячу кубометров. Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.