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https://1prime.ru/gas/20231216/842586137.html
В "Србиягазе" объяснили, зачем Болгария хотела ввести акциз на транзит газа
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Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании... ПРАЙМ, 16.12.2023
энергетика, новости, газ, сербия, россия, поставки газа, болгария, акциз на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГРАД, 16 дек — ПРАЙМ. Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
"Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали — транзит не оплачен, услуга не может быть оказана. Это было придумано, чтобы остановить поставки российского газа через "Турецкий поток", "Балканский поток" в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Было бы слишком подозрительным еще одно минирование газопровода, "Турецкого потока", как было с "Северным потоком". Не удалось бы оправдать то, что заминирован еще один газопровод на дне моря, поэтому был придуман такой вариант, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу", — заявил Баятович в разговоре с агентством.
По его словам, болгарские власти сами уже отозвали свое решение, в настоящее время его рассматривает конституционный суд Болгарии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.