БЕЛГРАД, 16 дек — ПРАЙМ. Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Глава "Србиягаза" назвал последствия потери газа из России для Европы

"Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали — транзит не оплачен, услуга не может быть оказана. Это было придумано, чтобы остановить поставки российского газа через "Турецкий поток", "Балканский поток" в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Было бы слишком подозрительным еще одно минирование газопровода, "Турецкого потока", как было с "Северным потоком". Не удалось бы оправдать то, что заминирован еще один газопровод на дне моря, поэтому был придуман такой вариант, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу", — заявил Баятович в разговоре с агентством.

По его словам, болгарские власти сами уже отозвали свое решение, в настоящее время его рассматривает конституционный суд Болгарии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.