МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 16 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" будут выше плана, заявил Новак

"Шестнадцатого декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

"Газпром" в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.