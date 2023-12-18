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https://1prime.ru/gas/20231218/842596486.html
В Болгарии одобрили отмену "карательных" тарифов на транзит газа из России
Газ
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Народное собрание (парламент) Болгарии решило отменить повышенные тарифы на транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). 13 октября София... ПРАЙМ, 18.12.2023
энергетика, новости, газ, россия, тариф, болгария, транзит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Народное собрание (парламент) Болгарии решило отменить повышенные тарифы на транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
13 октября София установила новую плату за транзит российского газа, которая составила примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Газета Financial Times называла установленные пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента.
Депутаты приняли решение об отмене "карательных тарифов" на транзит российского природного газа, после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген, отмечает телеканал.
Ранее экс-премьер и лидер партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков заявлял, что Болгария вернется к плану внедрения тарифов после разработки "всеобъемлющего механизма" для его применения совместно с Еврокомиссией.