МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Народное собрание (парламент) Болгарии решило отменить повышенные тарифы на транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Болгария отменит акциз на газ из России из-за угрозы Венгрии

13 октября София установила новую плату за транзит российского газа, которая составила примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Газета Financial Times называла установленные пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента.

Депутаты приняли решение об отмене "карательных тарифов" на транзит российского природного газа, после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген, отмечает телеканал.

Ранее экс-премьер и лидер партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков заявлял, что Болгария вернется к плану внедрения тарифов после разработки "всеобъемлющего механизма" для его применения совместно с Еврокомиссией.