МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Европейские потребители снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) второй день подряд, в то время как с начала зимнего сезона они выбрали почти 12 миллиардов кубометров, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Экспорт российского газа снизился за 11 месяцев, заявили в ФТС

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 16 декабря (завершились утром 17 декабря) составляет 88,84%, что на 12,1 процентного пункта (п. п.) больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах, и на 4,2 п. п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 98,4 миллиарда кубометров. Это примерно на 14,7 миллиарда кубометров больше, чем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 6,4 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 10,8 п.п. Европейские потребители за эти шесть недель выбрали около 11,9 миллиарда кубометров газа. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,19 п.п. Компании в ЕС снижают темпы отбора второй день подряд.

Страны ЕС подготовились к отопительному сезону, заполнив газохранилища до 99,63%. К сезону отбора страны Евросоюза перешли в ноябре, хотя затем ненадолго возвращались к нетто-закачке. Заполнить ПХГ странам ЕС помогли теплая погода, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и богатые запасы, сформированные в прошлом году. ЕК намерена перевести Польше финансирование в рамках энергопрограммы

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало, что высокий уровень заполненности газохранилищ в ЕС внушает осторожный оптимизм перед отопительным сезоном 2023-2024 годов, но ряд факторов могут вновь вызвать "напряженность" на рынке. Среди возможных рисков МЭА называло холодную зиму, снижение поставок СПГ и сокращение поставок трубопроводного газа из России.

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В этом году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.