МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай в настоящее время активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам по проекту газопровода "Сила Сибири 2", а также обсуждают модель сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Новак рассчитывает, что проект "Сила Сибири — 2" будет востребован

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рассчитывает на то, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие сроки.

"Газопровод "Сила Сибири-2" чрезвычайно важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества", — заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.

Он отметил, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях третьего международном форума "Один пояс, один путь" выразили надежду на скорейшую реализацию проекта газопровода "Сила Сибири-2".

"Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование", — указал он.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай последовательно выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта "Сила Сибири-2".

По его словам, "это связано не только со стремлением распространить сотрудничество с торговли на всю производственную цепочку, но и в большей степени с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией".

"Надеюсь, Россия и Китай будут идти друг другу навстречу, чтобы в кратчайшие сроки добиться конкретных результатов в реализации данного проекта", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 19 декабря в 13.00 мск.