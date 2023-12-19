МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Транспортировка газа из Катара с его крупнейшими запасами недр в Европу из-за проблем с движением судов в Красном море станет сложнее и дороже, цены на газ вырастут, однако европейский газовый рынок не паникует, отмечают эксперты Energi Danmark. Акции грузоперевозчиков выросли на фоне атак хуситов

Агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов ранее сообщило, что танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море в связи с угрозами атак со стороны йеменских хуситов. Свой курс, как уточняло агентство, с пятницы изменили как минимум пять судов.

"Как и в случае с нефтяным рынком, новости о проблемах с движением судов в Красном море — "бычьи" для европейского газового рынка. Транспортировка газа из Катара в Европу станет значительно сложнее и дороже, и рынок, безусловно, отреагирует на это ростом цен. Как и в случае нефти, рынок не паникует, однако за этой темой стоит следить в ближайшее время", – говорится в обзоре экспертов Energi Danmark во вторник.

Стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе в ходе торгов понедельника на опасениях перебоев с поставками СПГ в какой-то момент росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров. Однако во вторник цены перешли к снижению, и по состоянию на 13.18 мск опускаются на 7%, до 372,8 доллара за тысячу кубометров.