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2023
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"Газпром" оценил прирост поставок газа в Китай
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Прирост трубопроводных поставок газа "Газпрома" в Китай за январь-ноябрь обеспечил около половины дополнительного импорта страны, сообщила компания. "Существенный рост спроса на... ПРАЙМ, 19.12.2023
энергетика, новости, газ, россия, газпром, газ, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Прирост трубопроводных поставок газа "Газпрома" в Китай за январь-ноябрь обеспечил около половины дополнительного импорта страны, сообщила компания.
"Существенный рост спроса на газ в текущем году был зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Локомотивом роста потребления газа стал Китай. Российский газ играет важную роль в обеспечении стабильности газоснабжения этой страны. По итогам 11 месяцев 2023 года прирост трубопроводных поставок газа "Газпрома" обеспечил около половины дополнительных импортных объемов газа на китайском рынке", — говорится в сообщении.