МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Прирост трубопроводных поставок газа "Газпрома" в Китай за январь-ноябрь обеспечил около половины дополнительного импорта страны, сообщила компания. "Газпром" подал в суд на "Нафтогаз Украины" 18 декабря

"Существенный рост спроса на газ в текущем году был зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Локомотивом роста потребления газа стал Китай. Российский газ играет важную роль в обеспечении стабильности газоснабжения этой страны. По итогам 11 месяцев 2023 года прирост трубопроводных поставок газа "Газпрома" обеспечил около половины дополнительных импортных объемов газа на китайском рынке", — говорится в сообщении.