МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что общий долг холдинга в 2024 году существенно не изменится по отношению к 2023 году, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "Газпром" оценил прирост поставок газа в Китай

"Привлечение финансовых заимствований в 2024 году предусмотрено на уровне погашения основного долга с учетом его валютной переоценки. В результате мы ожидаем, что общий долг Группы "Газпром" в следующем году существенно не изменится по отношению к 2023 году", — говорится в комментарии Садыгова, опубликованном в Telegram-канале "Газпром".

Более того, Садыгов указал, что компания ожидает показателя EBITDA группы за 2023 год в размере около 2,2 триллиона рублей, при этом почти половина придется на нефтяной сегмент — более триллиона рублей.

Он добавил, что отношение чистого долга предприятия к EBITDA по итогам 2023 года останется на комфортном уровне и составит 2,3х, что ниже уровня, при котором компания может изменить дивидендные выплаты.

Садыгов отметил, что объем свободной ликвидности "Газпрома" к концу 2023 года превысит 420 миллиардов рублей.