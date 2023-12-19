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"Газпром" ожидает, что долг холдинга в 2024 году не изменится
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"Газпром" ожидает, что общий долг холдинга в 2024 году существенно не изменится по отношению к 2023 году, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов... ПРАЙМ, 19.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что общий долг холдинга в 2024 году существенно не изменится по отношению к 2023 году, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"Привлечение финансовых заимствований в 2024 году предусмотрено на уровне погашения основного долга с учетом его валютной переоценки. В результате мы ожидаем, что общий долг Группы "Газпром" в следующем году существенно не изменится по отношению к 2023 году", — говорится в комментарии Садыгова, опубликованном в Telegram-канале "Газпром".
Более того, Садыгов указал, что компания ожидает показателя EBITDA группы за 2023 год в размере около 2,2 триллиона рублей, при этом почти половина придется на нефтяной сегмент — более триллиона рублей.
Он добавил, что отношение чистого долга предприятия к EBITDA по итогам 2023 года останется на комфортном уровне и составит 2,3х, что ниже уровня, при котором компания может изменить дивидендные выплаты.
Садыгов отметил, что объем свободной ликвидности "Газпрома" к концу 2023 года превысит 420 миллиардов рублей.