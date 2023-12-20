МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европейские потребители, согласно последним данным на 18 декабря, почти вдвое увеличили суточные темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), заметный прирост пришелся на Францию, Италию, Нидерланды и Германию, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Эксперты спрогнозировали рост цен на газ в ЕС из-за ситуации в Красном море

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 18 декабря (завершились утром 19 декабря) составляет 88,35%, что на 11,5 процентного пункта (п.п.) больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах, и на 4,5 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 97,8 миллиарда кубометров. Это примерно на 14,1 миллиарда кубометров больше, чем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 6,7 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 11,2 п.п. Европейские потребители за эти шесть недель выбрали около 12,5 миллиарда кубометров газа.

Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,34 п.п. – около 380 миллионов кубометров. Из них на Францию и Италию пришлось примерно по 100 миллионов, на Нидерланды – порядка 60 миллионов, а на Германию – около 40 миллионов кубометров.

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В этом году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.