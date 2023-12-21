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Бельгия в шесть раз увеличила закупки российского СПГ
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Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре перешла к наращиванию импорта — сразу вшестеро, став основным покупателем среди... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, газ, бельгия, спг, закупка, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре перешла к наращиванию импорта — сразу вшестеро, став основным покупателем среди европейских стран, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, Бельгия в апреле этого года закупила у России рекордные 745 миллионов кубометров газа в сжиженном виде, а после этого начала постепенно сокращать импорт, пока в сентябре его объем не опустился до 74 миллионов кубометров.
Ситуация резко изменилась в октябре: Бельгия неожиданно нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении импорт подскочил в семь раз — до 166 миллионов евро. По итогам октября на Бельгию приходилось почти 37% импорта российского СПГ.
Нидерланды, которые после трехмесячного перерыва в сентябре возобновили закупки сжиженного природного газа у России, в октябре продолжили их наращивать — на 26%, до 267 миллионов кубометров. Греция и Португалия после перерыва в сентябре вновь начали закупки СПГ у России: первая приобрела сразу 188 миллионов кубометров, а вторая — 97 миллионов кубометров.
В целом Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа в октябре в 1,7 раза — до 1,2 миллиарда кубометров.