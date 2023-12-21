МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Новатэк" направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2", сообщил Reuters со ссылкой на источники. Бельгия в шесть раз увеличила закупки российского СПГ

"Крупнейший российский производитель СПГ, "Новатэк", отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", – говорится в публикации Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

РИА Новости направило запрос в "Новатэк".

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планировалось запустить до конца года, а отгрузки начать в январе 2024 года. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

Минфин США 2 ноября внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2". Газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что такие санкции могут вызвать сбои на глобальных энергетических рынках.