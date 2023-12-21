2023-12-21T15:56:42+03:00
2023-12-21T15:56:42+03:00
2023-12-21T15:56:42+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231221/842636806.html
"Новатэк" уведомил о форс-мажоре в отношении поставок СПГ, пишет СМИ
Газ
Новости
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"Новатэк" направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2", сообщил Reuters со ссылкой на источники... ПРАЙМ, 21.12.2023
энергетика, новости, газ, новатэк, арктик спг 2, форс-мажор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Новатэк" направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2", сообщил Reuters со ссылкой на источники.
"Крупнейший российский производитель СПГ, "Новатэк", отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", – говорится в публикации Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.
РИА Новости направило запрос в "Новатэк".
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планировалось запустить до конца года, а отгрузки начать в январе 2024 года. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Минфин США 2 ноября внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2". Газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что такие санкции могут вызвать сбои на глобальных энергетических рынках.