БУДАПЕШТ, 22 дек — ПРАЙМ. Болгария уведомила Венгрию, что закон об отмене акциза на транзит российского газа вступил в силу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Болгария отменит акциз на газ из России из-за угрозы Венгрии

"Сегодня мы снова поговорили по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон об отмене дополнительного налога на поставки природного газа в Венгрию был официально опубликован сегодня в болгарском вестнике и таким образом вступил в силу. Мы и с этим справились", — написал Сийярто в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Ранее народное собрание (парламент — ред.) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляла примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

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