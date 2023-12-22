ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. США начали подготовку подрыва "Северных потоков" за недели до начала специальной военной операции России на Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш. Процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2" продлили на полгода

"Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод… все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца", — пишет Херш.

По мнению журналиста, первоначальная цель операции на "Северных потоках" состояла в сдерживании России, однако в последствии была переориентирована на Германию, как слабое звено в объединении для поддержки Украины.

По данным Херша, операция была подготовлена для осуществления в мае, однако по неизвестной причине была отложена президентом США Джо Байденом.

Как отметил журналист, президент США опасался, что канцлер ФРГ мог дать слабину и решить, что "держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании" важнее, чем выделять помощь Киеву.

Власти США свою причастность к диверсии отрицают, а в некоторых европейских странах все еще идет расследование происшествия, которое пока не дало конкретных результатов.