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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
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"Газпром" 23 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. "23 декабря "Газпром" установил новый... ПРАЙМ, 24.12.2023
энергетика, новости, газ, россия, китай, сила сибири, поставки газа по "силе сибири"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 23 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания.
"23 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
"Газпром" в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.