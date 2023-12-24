МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 23 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. Одумались. Одна из стран Европы нарастила закупки газа у России в шесть раз

"23 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

"Газпром" в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.