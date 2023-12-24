БЕЛГРАД, 24 дек — ПРАЙМ. Власти Сербии планируют строить соединительные газопроводы для поставок газа с территории Румынии и Северной Македонии для диверсификации источников в свете растущего потребления страны, заявил сербский президент Александр Вучич. В Сербии назвали последствия возможного введения санкций против России

В ходе обращения к гражданам в воскресенье Вучич рассказал, что планируется строительство газопровода от поселка Мокрин близ Кикинды на северо-востоке страны на границе с Румынией до Белграда.

"У нас будет соединительный газопровод из Румынии, также как мы строили с Болгарией. В то же время должны будем увеличивать объемы нашего газоснабжения, потому что и сейчас расходуем его много. Мы и сегодня, в хороший теплый день, с учетом потребностей промышленности расходуем между 12 и 13 миллионов кубометров газа в сутки. Из них импортируем 11,2 миллиона кубометров из "Балканского потока" (поставляющего газ из "Турецкого потока" — ред.) через Болгарию, остальное дополняем из нашего подземного газохранилища "Банатски-Двор" и хранилища в Венгрии. В "Банатски-Двор" в данный момент имеем 389 миллионов кубометров газа, и 223 миллиона кубометров в Венгрии, всего 612 миллионов кубометров газа, что нам более чем достаточно на всю зиму", — заявил президент Сербии.

"Новый план – сделать интерконнектор к Северной Македонии, ради подключения в будущем к TAP и TANAP (Трансадриатический и Трансанатолийский газопроводы – ред.), чтобы мы получили еще одно направление для дальнейшей диверсификации, и обеспечить дополнительные поставки газа", — указал Вучич.

Он отметил, что необходимо ускорить планы строительства нефтепровода к Венгрии, который минэнерго Сербии планирует начать только в 2026 году, но "нужно начать до конца 2024 года, потому что на проектирование им не требуется три года".

По его словам, это надо сделать, так как сейчас у Сербии есть только один Адриатический нефтепровод JANAF для доставки сырья из Крка в Хорватии, "а если кому-то придет в голову нам его перекрыть, у нас есть только то, что в резервах", около 85 тысяч тонн бензина и 115 тысяч тонн дизеля.