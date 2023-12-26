МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии в связи с "Арктик СПГ 2" будет действовать так, чтобы не был нанесен ущерб стабильным поставкам энергии, заявила на своей последней в этом году пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёко Камикава. Автостроитель Daihatsu останавливает свои заводы в Японии из-за скандала

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.

"Нам известно об этой информации в СМИ. Что касается этого проекта, то речь идет о переговорах между частными компаниями, и правительство Японии воздерживается от комментариев по поводу точности этой информации. В любом случае японское правительство будет принимать решение комплексно и будет действовать соответствующим образом, чтобы не нанести вреда стабильным поставкам энергии", — ответила Камикава на просьбу журналиста прокомментировать сообщения в СМИ о том, что "Новатэк", сославшись на санкции США, сообщил иностранным участникам проекта "Арктик СПГ 2" о приостановке их участия.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.