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2023
https://1prime.ru/gas/20231226/842672015.html
В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг проекта "Арктик СПГ 2"
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Москва и Пекин ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД... ПРАЙМ, 26.12.2023
энергетика, бизнес, новости, газ, россия, китай, санкции против рф, проект "арктик спг 2"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 26 дек — ПРАЙМ. Москва и Пекин ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.
"Китай и Россия ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьих сторон", — заявила дипломат.
КИТАЙ ВСЕГДА ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ, ОНИ НЕ ПОМОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ — МИД КНР О СИТУАЦИИ С "АРКТИК СПГ 2"
КНР И РФ ПРОДОЛЖАТ ВЕСТИ НОРМАЛЬНОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ОСНОВЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ И РАВЕНСТВА — МИД КНР О СИТУАЦИИ С "АРКТИК СПГ 2"
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