ПЕКИН, 26 дек — ПРАЙМ. Москва и Пекин ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство и ограничения третьих сторон недопустимо, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.

"Китай и Россия ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьих сторон", — заявила дипломат.

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