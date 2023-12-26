ТОКИО, 26 дек — ПРАЙМ. Японская Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", сообщила газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники. В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ 2"

По данным источников издания, это связано с неясными перспективами проекта после введенных против него санкций США. Mitsui&Co в консорциуме с государственной JOGMEC является участником проекта. При этом отмечается, что отзыв сотрудников не означает, что Япония выходит из проекта, отмечает издание, ожидается, что интересы японского консорциума будут соблюдены.

Компания Mitsui&Co пока не комментирует информацию.

Газета "Санкэй" отмечает, что в связи с проблемой санкций "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония, как и другие страны, будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. По данным источников издания, если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, намерено обсудить с США меры в отношении санкций.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России ранее сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки — в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.