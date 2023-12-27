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Миллер сообщил, когда Россия будет полностью газифицирована
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Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России... ПРАЙМ, 27.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет "абсолютно точно" выполнена, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Миллера, уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89% из 100% технически возможной сетевой газификации. За 2023 год газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, подвел он итоги.
"Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", — заверил Путина глава "Газпрома".
По словам Миллера, в 2024 году "Газпром" выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.
"Мы в следующем году… планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году", — сказал Миллер.