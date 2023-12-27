МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Вместо России. Европа ухватилась за последний шанс на дешевый газ

"Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 миллиардов кубометров. Если в 2021 году это было 609 миллиардов, то в этом году ожидается 490 миллиардов", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".