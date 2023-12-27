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2023
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Европа сократила потребление газа, заявил Новак
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Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, газ, европа, газ, потребление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 миллиардов кубометров. Если в 2021 году это было 609 миллиардов, то в этом году ожидается 490 миллиардов", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".