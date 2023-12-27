2023-12-27T11:00:46+03:00
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2023-12-27T11:00:46+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231227/842683195.html
"Газпром" и Турция договорились о дорожной карте по газовому хабу
Газ
Новости
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ГАЗПРОМ И ТУРЦИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОРОЖНОЙ КАРТЕ ПО ТУРЕЦКОМУ ГАЗОВОМУ ХАБУ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ БУДЕТ ПРИНЯТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ И ТУРЦИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОРОЖНОЙ КАРТЕ ПО ТУРЕЦКОМУ ГАЗОВОМУ ХАБУ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ БУДЕТ ПРИНЯТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — НОВАК
Новость дополняется