2023-12-27T11:00:46+03:00

2023-12-27T11:00:46+03:00

2023-12-27T11:00:46+03:00

2023

https://1prime.ru/gas/20231227/842683195.html

"Газпром" и Турция договорились о дорожной карте по газовому хабу

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ И ТУРЦИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОРОЖНОЙ КАРТЕ ПО ТУРЕЦКОМУ ГАЗОВОМУ ХАБУ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ БУДЕТ ПРИНЯТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 27.12.2023

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60