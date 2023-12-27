МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Первые отгрузки с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2", как ожидается, начнутся в первом квартале 2024 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Эксперт рассказала о последствиях задержки поставок газа с "Арктик СПГ 2"

"В настоящее время строится "Арктик СПГ 2", первая очередь которого фактически начала работать. И мы ожидаем, что в первом квартале следующего года уже будут первые отгрузки с этого проекта", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ 15-20% МИРОВОГО РЫНКА СПГ К 2035 ГОДУ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ РАНЬШЕ ЗАНИМАЛИ ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА — НОВАК

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