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Новак ожидает первые отгрузки с "Арктик СПГ 2" в первом квартале
Газ
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Первые отгрузки с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2", как ожидается, начнутся в первом квартале 2024 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В настоящее время строится... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, газ, александр новак, спг, арктик спг-2
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Первые отгрузки с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2", как ожидается, начнутся в первом квартале 2024 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В настоящее время строится "Арктик СПГ 2", первая очередь которого фактически начала работать. И мы ожидаем, что в первом квартале следующего года уже будут первые отгрузки с этого проекта", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ 15-20% МИРОВОГО РЫНКА СПГ К 2035 ГОДУ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ РАНЬШЕ ЗАНИМАЛИ ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА — НОВАК
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