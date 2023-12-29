БЕРЛИН, 29 дек — ПРАЙМ. Отказ от российских энергоносителей не оправдал расчет Германии на нанесении ущерба России, рассказал РИА Новости посол страны в Берлине Сергей Нечаев. В ФРГ решили не информировать Россию о расследовании по "Северным потокам"

"Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался", — сказал посол.

Нечаев также упомянул, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал возможность запуска уцелевшего участка "Северного потока — 2", но в случае ответной заинтересованности Германии. По его словам, в Берлине никак не прокомментировали это предложение.

"Выводы делайте сами", — резюмировал Нечаев.

Ранее посол рассказал, что Германия приняла решение не информировать Россию о ходе расследования по взрывам "Северных потоков". По его словам, Москва много раз направляла запросы о предоставлении необходимой информации, но Берлин предпочел воздержаться. Нечаев также отметил, что трудно поверить, что Евросоюз, обладая современными технологиями для проведения разведки и экспертизы, за год не смог раскрыть дело о теракте, произошедшим "у него под носом".

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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