КИШИНЕВ, 29 дек — ПРАЙМ. Газ от "Газпрома" с мая 2024 может быть использован для территории всей Молдавии, а не только для жителей непризнанного Приднестровья, заявил молдавский министр энергетики Виктор Парликов. В Испании отменят снижение налогов на энергию и газ

Согласно контракту, "Газпром" ежемесячно поставляет Молдавии 5,7 миллиона кубометров природного газа. Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

"Начиная с мая, объема в 5,7 миллиона кубометров газа будет хватать и для Левого берега, и для производства электроэнергии, и для правого берега Днестра. Тогда будет принято прагматичное решение: либо мы будем покупать газ у "Газпрома", потому что он будет по очень конкурентоспособной цене, либо мы найдем газ дешевле — тогда будет нерационально покупать его у "Газпрома", — заявил Парликов в эфире телеканала Publika TV.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.