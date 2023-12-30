МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Москва при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет учитывать наличие спроса у потребителей, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Не готова. Польше придется туго без российского СУГ

Россия и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор.

"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", — сказал он.

В марте 2022 года ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа, который давал европейцам огромные конкурентные преимущества, указал дипломат.

"Совсем недавно из Киева доносились заявления о незаинтересованности в продлении транзитного контракта. В этом контексте для нас самих встает вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?" – сказал он.

Биричевский также отметил, что вне зависимости от политической конъюнктуры российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках истекающего пятилетнего контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Поставки по газотранспортной системе (ГТС) Украины — один из двух действующих маршрутов экспорта газа из России в другие европейские страны.

Украина с мая 2022 года прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Полный текст интервью с Биричевским читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.