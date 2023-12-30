МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В ЕС окончательно не определились, готовы ли там получать газ из России транзитом через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. Украина продлила запрет на экспорт соли, газа и угля

Замглавы дипведомства отметил, что Россия была и будет "надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее приемлемого с точки зрения экологии ископаемого топлива".

"Необходимо учитывать складывающиеся реал Насколько нам известно, европейцы пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе", — сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, обсуждение вопроса продолжения транзита газа через Украину в Европу станет возможным при появлении у "Газпрома" предложений от потенциальных покупателей.

Как отметил Галузин, поставки энергоносителей за рубеж способствуют улучшению благосостояния нашей страны.

Раннее глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите газа из России в Европу, истекающий в конце следующего года.