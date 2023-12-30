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2023
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В МИД оценили готовность ЕС получать российский газ через Украину
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В ЕС окончательно не определились, готовы ли там получать газ из России транзитом через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин. Замглавы... ПРАЙМ, 30.12.2023
энергетика, новости, газ, россия, газ, транзит, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В ЕС окончательно не определились, готовы ли там получать газ из России транзитом через Украину, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
Замглавы дипведомства отметил, что Россия была и будет "надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее приемлемого с точки зрения экологии ископаемого топлива".
"Необходимо учитывать складывающиеся реал Насколько нам известно, европейцы пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе", — сказал замглавы МИД РФ.
По его словам, обсуждение вопроса продолжения транзита газа через Украину в Европу станет возможным при появлении у "Газпрома" предложений от потенциальных покупателей.
Как отметил Галузин, поставки энергоносителей за рубеж способствуют улучшению благосостояния нашей страны.
Раннее глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите газа из России в Европу, истекающий в конце следующего года.