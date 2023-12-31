БЕРЛИН, 31 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении повторил тезис о том, что российские власти "перекрыли газовый кран" Европе. "Лампочки для холодильника": в Германии удивились способностям России

В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Москва сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и продолжает оставаться надежным поставщиком газа даже в текущих тяжелых условиях. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на предыдущее заявления немецкого канцлера об ответственности России за рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок трубопроводного газа в Евросоюз, отмечал, что "немец врет и не краснеет".

"Дорогие сограждане, когда я путешествую по стране, многие пожилые люди говорят мне: "Я никогда не переживал все это в такой концентрации, в такой быстрой последовательности", — сказал Шольц в ходе новогоднего обращения к немцам.

По его словам, только закончилась пандемия коронавируса, как Россия "развязала в центре Европы" вооруженный конфликт. "Вскоре после этого российский президент перекрыл газовый кран. А осенью ХАМАС совершил жестокую террористическую атаку на Израиль. Так много страданий, так много кровопролития", — заявил он. Посол раскрыл причину отказа Германии от российских энергоресурсов

По мнению канцлера, мир стал более неспокойным, суровым и меняется с почти головокружительной скоростью.

"И мы тоже должны меняться. Это беспокоит многих из нас. У некоторых это вызывает неудовлетворенность. Я принимаю это близко к сердцу. И в то же время я знаю, что мы в Германии справимся с этим", — сказал Шольц.

Взрывы на проложенных между Россией и Германией газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.