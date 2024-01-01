МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в 2024 году вырастут на 15,5%, до среднегодовых 560 долларов за тысячу кубометров, причем из-за погоды они могут как упасть до 350 долларов, так и подскочить до 900 долларов, такой прогноз дал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для Германии

"Прогноз БКС по цене природного газа в Европе 565 долларов, 545 долларов, 545 долларов, 580 долларов за тысячу кубометров в первом, втором, третьем и четвертом квартале соответственно при средней цене в 2023 году вблизи 485 долларов за тысячу кубометров", – сказал он. Таким образом, среднегодовая стоимость газовых котировок вырастет на 15,5%.

Цены на газ сильно зависят от погоды, добавил Миронюк. "Мы повышаем прогнозы цен на газ в Европе: на 15 долларов, до 560 долларов за тысячу кубометров для 2024 года, и на 50 долларов, до 350 долларов за тысячу кубометров для 2025 года", – привел он обновленные оценки БКС. Несмотря на полные хранилища и слабое начало отопительного сезона, газ торгуется по 400–500 долларов за тысячу кубометров, отметил собеседник агентства.

"Нормальная зима должна быстро сократить запасы в регионе, учитывая ограниченное предложение из РФ, а неустойчивый баланс спроса и предложения означает, что в зависимости от погоды цены могут как упасть до 350 долларов, так и подскочить до 900 долларов за тысячу кубометров, заключил эксперт.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. Однако с похолоданием с конца сентября, после обострения конфликта на Ближнем Востоке и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в октябре прошедшего года вновь выросли.