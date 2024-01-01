АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией "дорожной карты" газового хаба, у сторон имеется рабочий настрой, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Анкаре. В Турции заявили, что иначе смотрят на санкции против России нежели ЕС

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке "дорожной карты" по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году.

"Приблизительно с конца января-начала февраля", — сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сроки начала обсуждения с российской стороной "дорожной карты".

Он также сообщил, что каких-либо изменений в планах по реализации проекта газового хаба нет.

"Планы на 2024 год, изменений нет", — заявил он.

По его словам, для того, чтобы реализовать проект необходимо тщательно обработать все детали.

"Поэтому и будут важны наши обсуждения с российской стороны "дорожной карты", где все тщательно рассмотрим", — уточнил он.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.