МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Европейские потребители сохраняют отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) на минимальном уровне, за день показатель заполненности "подземок" опустился на незначительные 0,05 процентного пункта, а для декабря темпы отбора стали самыми низкими с 2019 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). В Европе зафиксировали снижение среднегодовой цены газа на рынке спот

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 31 декабря (завершились утром 1 января) составляет 86,51%, что на 12,6 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах, и на 3,1 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 95,8 миллиарда кубометров. Это примерно на 15,5 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 5,1 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 13,1 п.п. Европейские потребители за почти два месяца выбрали около 14,5 миллиарда кубометров газа.

Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,05 п.п. (около 54 миллионов кубометров), а за декабрь – на 8,3 п.п. (9,2 миллиарда кубометров). Темпы отбора стали минимальными для декабря с 2019 года.

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.