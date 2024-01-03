МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Нетто-отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС с начала зимнего сезона 2023-2024 – первой декады ноября – составил почти 15 миллиардов кубометров газа, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Темпы отбора газа из европейских ПХГ стали самыми низкими с 2019 года

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 1 января (завершились утром 2 января) составляет 86,29%, что на 12,5 п. п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2,8 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 95,5 миллиарда кубометров. Это примерно на 15,3 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4,7 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 13,3 п.п. Европейские потребители за почти два месяца выбрали около 14,8 миллиарда кубометров газа.

Темпы отбора из газохранилищ в ЕС стали минимальными для декабря с 2019 года.

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.