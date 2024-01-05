ХЕЛЬСИНКИ, 5 янв — ПРАЙМ. Финляндия может запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2025 года, в текущем году будут подготовлены законодательные решения, рассказал газете Helsingin Sanomat министр охраны окружающей среды и климата страны Кай Мюккянен. Эксперт рассказал, когда ЕС сможет запретить импорт российского СПГ

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу", — сказал Мюккянен.

Финская госкомпания Gasum продолжает импортировать СПГ из России. В компании объясняют это договорными обязательствами. На сайте компании говорится, что у нее есть долгосрочный договор о закупках с российской компанией "Газпром", который обязывает ее совершать минимальные закупки.

Ранее аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов заявил, что Евросоюз сможет запретить странам-участницам блока импорт СПГ из России не раньше чем через 2-3 года, так как в текущих условиях подобный запрет больно ударит по самой Европе.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам. В том числе это касается ценовых потолков на российские энергоресурсы.