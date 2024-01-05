МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам прошедшего года была третьим крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию, при запрете этих поставок Финляндия лишится почти 11% его импорта, следует из расчетов РИА Новости по данных финской статистики. Финляндия может вскоре запретить импорт российского СПГ

Согласно данным ведомства, за январь-октябрь Финляндия закупила в десяти странах 1 миллион тонн сжиженного газа, который обошелся ей в 512 миллиона евро.

Основным экспортером этого продукта в Финляндию стали США – они заняли почти 63% рынка, поставив 633 тысячи тонн СПГ на 316 миллионов евро. На втором месте – Норвегия, из которой было импортировано 130 тысяч тонн сжиженного газа стоимостью 66 миллионов евро. Россия поставила 107 тысяч тонн газа на 46 миллионов евро. Это составляет почти 11% в физическом и 9% в денежном выражении от всех поставок СПГ в страну.

В пятерку крупнейших поставщиков также входят Алжир (67 тысяч тонн, 7% рынка) и Нидерланды (21 тысяча тонн, 2% рынка).

Из Испании, Швеции, Литвы, Франции и Бельгии были импортированы еще 41 тысяча тонн сжиженного природного газа на 29 миллионов евро.

Финские власти готовятся запретить импорт СПГ из России в 2025 году, сообщила ранее в пятницу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена. Отмечается, что запрет могут установить только на ограниченный период времени.