2024-01-05T21:53:34+03:00
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2024-01-05T21:53:34+03:00
2024
https://1prime.ru/gas/20240105/842735887.html
СМИ сообщило, сколько танкеров с СПГ приняла Чехия через Нидерланды
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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За 16 последних месяцев Чехия через терминал в нидерландском порту Эмсхавен приняла 30 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), сообщило агентство ЧТК. Терминал на СПГ в... ПРАЙМ, 05.01.2024
энергетика, новости, газ, чехия, нидерланды, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАГА, 5 янв — ПРАЙМ. За 16 последних месяцев Чехия через терминал в нидерландском порту Эмсхавен приняла 30 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), сообщило агентство ЧТК.
Терминал на СПГ в Эмсхавене был торжественно открыт 8 сентября 2022 года, посредством энергохолдинга ČEZ Чехия арендует в нем около одной трети мощности, наряду с поставками данного вида топлива по трубопроводу из Норвегии это стало основным способом получения газа республикой.
"На данный момент на СПГ-терминале в Эмсхавене были обработаны 30 танкеров с газом для Чехии, которые доставили из различных стран, в основном, из США, в общей сложности 2,7 миллиарда кубометров газа. Данный объем составляет более одной трети годового потребления Чехией этого вида топлива. В 2024 году поставки продолжатся темпом 2-3 судна с СПГ в месяц. С 2027 года должны начаться поставки СПГ для Чехии через терминал в Германии", — отмечается в сообщении.
Мощность терминала в Эмсхавене позволяет перерабатывать до 8 миллиардов кубометров газа в год. Энергохолдинг ČEZ арендовал в нем для Чехии мощности до 2027 года. Помимо ČEZ, терминал также используют транснациональные корлорации Shell и Engie.