ПРАГА, 5 янв — ПРАЙМ. За 16 последних месяцев Чехия через терминал в нидерландском порту Эмсхавен приняла 30 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), сообщило агентство ЧТК. Финляндия лишится более 10 процентов СПГ в случае запрета импорта из России

Терминал на СПГ в Эмсхавене был торжественно открыт 8 сентября 2022 года, посредством энергохолдинга ČEZ Чехия арендует в нем около одной трети мощности, наряду с поставками данного вида топлива по трубопроводу из Норвегии это стало основным способом получения газа республикой.

"На данный момент на СПГ-терминале в Эмсхавене были обработаны 30 танкеров с газом для Чехии, которые доставили из различных стран, в основном, из США, в общей сложности 2,7 миллиарда кубометров газа. Данный объем составляет более одной трети годового потребления Чехией этого вида топлива. В 2024 году поставки продолжатся темпом 2-3 судна с СПГ в месяц. С 2027 года должны начаться поставки СПГ для Чехии через терминал в Германии", — отмечается в сообщении.

Мощность терминала в Эмсхавене позволяет перерабатывать до 8 миллиардов кубометров газа в год. Энергохолдинг ČEZ арендовал в нем для Чехии мощности до 2027 года. Помимо ČEZ, терминал также используют транснациональные корлорации Shell и Engie.