МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Весной 2024 года Украина может перекрыть транзит природного газа из России в Центральную и Западную Европу, рассказал "Ленте.ру" эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Европа ускорила суточные темпы отбора из газохранилищ

По словам аналитика, ситуация в газовом секторе Европы во многом будет зависеть от температуры зимой.

"В прошлом году в Европе была сверхтеплая зима. Во многих странах температура вообще не опускалась ниже нуля. Поэтому очень много газа осталось в подземных водохранилищах по окончанию отопительного сезона — более 50 процентов. Это позволило европейцам довольно комфортно существовать весь год", — сообщил Юшков.

Как отметил эксперт, если температура текущей зимой будет средняя за последние десять лет, то за отопительный сезон Европа использует большое количество газа, что спровоцирует рост спроса.

Он добавил, что особенность нынешнего отопительного сезона и в целом 2024 года заключается в том, что Россия больше не является гарантирующим поставщиком Евросоюза.

Тем не менее, Юшков спрогнозировал перекрытие транзита российского газа через Украину после прохождения отопительного сезона в 2024 году, хотя формальных оснований для этого нет. По его мнению, Киев может пойти на такое решение под давлением США.