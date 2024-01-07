МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Почти половина импорта сжиженного природного газа (СПГ) странами Евросоюза и Турцией в прошлом году пришлась на поставки из США, сказал в комментарии РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. Финляндия лишится более 10 процентов СПГ в случае запрета импорта из России

По итогам года по статье импорта газа Евросоюзом (вместе с Турцией) в целом 42% пришлось на СПГ. И общая оценка — это порядка 165 миллиардов кубометров в пересчёте на регазифицированный газ, отметил собеседник агентства.

"При этом половина данных объемов была обеспечена Соединенными Штатами — 77 миллиардов кубометров", — сказал эксперт.

Крупными поставщиками при этом также стали Норвегия, а кроме того — Россия и Катар, на эти две страны пришлось примерно по 20 миллиардов кубометров в эквиваленте.

Что касается перспектив наступившего года, возможный рост потребления газа в Европе с наибольшей вероятностью будет удовлетворен именно за счет СПГ, что увеличит долю продукта в структуре импорта примерно до 44%, полагает Тимонин.

А поскольку действующие заводы сжижения работают с высоким уровнем загрузки, прирост потребностей в газе там может быть обеспечен за счет ввода новых активов — в первой половине года, в частности, ожидается запуск двух африканских, которые могут претендовать на европейский рынок — Congo FLNG и Tortue FLNG на 3 и 2,5 миллиона тонн в год СПГ соответственно, уточнил эксперт.

Поставщики из России, вероятно, сконцентрируют усилия на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, считает Тимонин. Катарские же мощности в настоящее время работают на полной загрузке, при этом ввод новых мощностей ожидается в стране не ранее 2025 года, заключил он.