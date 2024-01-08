МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Польские чиновники во время расследования терактов на "Северных потоках" неохотно шли на сотрудничество со следствием и скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых во взрывах, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

"По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле", — пишет газета.

Кроме того, что следствие уже давно предполагало, что атака была совершена с территории Украины через Польшу, однако из-за неспособности Варшавы сотрудничать сложно установить, произошла ли она с ведома бывшего польского правительства или нет.

По данным следователей, ряд польских агентств безопасности отказались делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории Польши. Кроме того, чиновники из ряда ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали информацию или давали противоречивую информацию".

При этом следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами. По мнению источников издания, у них сложилось впечатление, что некоторые польские коллеги не желают или не могут сотрудничать.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

Позднее немецкие СМИ разместили информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.