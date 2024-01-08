МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell заключила соглашение на 20 лет о поставках 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с проекта в Ksi Lisims LNG в Британской Колумбии, следует из пресс-релиза на сайте Ksi Lisims LNG. СМИ сообщило, сколько танкеров с СПГ приняла Чехия через Нидерланды

"Ksi Lisims LNG Limited Partnership, совместная разработка племени Нисгаа, Rockies LNG Limited Partnership и Western LNG LLC, объявила сегодня, что Ksi Lisims LNG и Shell Eastern Trading Pte Ltd подписали соглашение сроком на 20 лет о купле-продаже СПГ. В соответствии с этим соглашением, Shell будет покупать 2 миллиона тонн СПГ в год с проекта Ksi Lisims LNG", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое соглашение о поставках СПГ, заключенное проектом Ksi Lisims LNG.

Ksi Lisims LNG — проект по сжижению газа в Британской Колумбии, Канада, который будет расположен на земле народа Нисгаа, проживающего в регионе. Ksi Lisims LNG работает на возобновляемой гидроэлектроэнергии, он станет проектом с самым низким уровнем выбросов. Ожидается, что проект будет готов к 2030 году и будет производить 12 миллионов тонн СПГ в год.

Shell — британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. В 2021 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон.